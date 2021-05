Tragedia a Reggio Emilia, muore a 42 anni nell’auto capovolta

Please follow and like us:

gazzettadireggio – urly.it/3cthn

REGGIO EMILIA. A meno di 24 ore dall’incidente costato la vita a un giovane padre, il 22enne Luigi Vista morto verso le 13 di ieri (martedì 4 maggio) a San Maurizio, sulle strade reggiane si registra un nuovo tragico incidente. E’ successo poco dopo le sette di questa mattina, in via Nello Lasagni, la strada provinciale 52 che collega la via Emilia all’altezza di Bagno con Arceto e Scandiano.

Un uomo di 42 anni residente a Scandiano, che stava percorrendo via Lasagni in direzione della via Emilia al volante di una Citroen C3, molto probabilmente diretto al lavoro, per cause in corso d’accertamento da parte della polizia locale di Reggio Emilia ha perso il controllo dell’auto e dopo aver sbattuto contro un manufatto in cemento, è morto nell’auto capovolta.