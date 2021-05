Messina: gravissimo incidente a Pace del Mela, anziano rimasto incastrato all’interno dell’auto

Please follow and like us:

I Vigili del fuoco del Comando Provinciale di Messina sono intervenuti per un incidente stradale avvenuto questa mattina intorno alle ore 9 a Pace del Mela (Me), esattamente in via Garibaldi. Un uomo ultra ottantenne alla guida dell’auto è rimasto incastrato al suo interno a seguito di ribaltamento. Non si conoscono le dinamiche del sinistro. Sul posto sono intervenute, oltre la squadra 5A del Distaccamento di Milazzo con autopompa serbatoio e pick-up con modulo attrezzato, anche il personale del 118. Sul posto anche Carabinieri e Vigili urbani giunti immediatamente dopo. L’infortunato è stato trasportato in ospedale. Dopo aver messo in sicurezza l’auto che perdeva anche benzina, e aver bonificato l’area circostante, i Vigili del fuoco hanno fatto rientro in sede.