Lanuvio – Fiamme in un capannone, bruciano auto gpl e materiali in plastica

Spread the love



romatoday.it – urly.it/3dfhk

Incendio e fumo nero in provincia di Roma, a Lanuvio, dove nel pomeriggio di domenica i volontari della Protezione Civile sono dovuti intervenire in via delle Selve per un incendio che ha interessato un capanno che conteneva materiali per l’agricoltura. A prendere fuoco e a causare una lunga scia di fumo visibile fino a Genzano anche un’auto a gpl e altri materiali in plastica presenti sul posto.