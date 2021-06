Spread the love



COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI VARESE

9/06/21 ore 23:30 Varese, via Madonnina in Prato. Per cause in corso di accertamento un negozio di biciclette è stato interessato da un incendio. I vigili del fuoco intervenuti con un’autopompa e un autobotte hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area.