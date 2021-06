Autostrade per l’Italia torna pubblica: che succede ora?

Spread the love



money.it – urly.it/3dj2s

C’è l’accordo e l’acquisizione dell’88,06% di Aspi da parte di CDP è fatta. Autostrade per l’Italia, quindi, torna ad essere gestita dallo Stato dopo una lunga privatizzazione. Cosa significa questo importante passaggio di Aspi da Atlantia alla mano pubblica?

Prossime tappe e obiettivi di CDP per Autostrade per l’Italia. Era stato già annunciata la chiusura del complesso dossier Autostrade per l’Italia e adesso, con la nota ufficiale del consorzio CDP emergono nuovi particolari del passaggio.