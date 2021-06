Strage ad Ardea, vicino a Roma: uccisi un anziano e due bimbi, il killer si è suicidato

Spread the love



ansa.it – Ha sparato in strada e ha colpito e ucciso due fratellini di 3 ed 8 anni ed un anziano che era in bicicletta. Una quarta persona, un uomo uscito di casa con la carriola per gettare dei rifiuti, è riuscito a scampare i colpi.

Il responsabile del triplice omicidio, Andrea Pignani, di 35 anni, è subito scappato e si è barricato in casa e dopo alcune ore si è ucciso sparandosi con la stessa pistola usata poco prima. La tragedia si è consumata a Colle Romito, ad Ardea, località alle porte di Roma.