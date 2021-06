Incendio di abitazione e Recupero di un cane in stato di abbandono

Spread the love



COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI BERGAMO

I Vigili del fuoco del distaccamento di Zogno, i volontari di Madone e i volontari di Gazzaniga intervengono per un incendio abitazione in Valtorta in via Olimpiadi intorno alle 22:00. Una donna ustionata, portata in ospedale. Sul posto anche Croce Rossa, Elisoccorso Brescia.

Spente le fiamme i VVF hanno bonificato la zona compromessa.

I Vigili del fuoco della centrale di Bergamo intervengono per il recupero di un cane in stato di abbandono sul balcone di una abitazione privata in Via Polaresco intorno alle 19:28. Il luogo si presentava privo di acqua e di un riparo dal sole. La Polizia Locale sul posto avvierà le procedure per i controlli dovuti per la sicurezza del cane.