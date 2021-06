Soccorso a persona caduta da un furgone in corsa e finita in una scarpata

Spread the love



COMANDO VIGILI DEL FUOCO DEL MOLISE

Soccorso a persona sulla SS 87 nei pressi del casello autostradale di Termoli…. da un furgone in corsa, è stata scaricata una persona successivamente finita in una scarpata stradale della ss 87. I VVF di Termoli sono intervenuti per recuperare il malcapitato ferito, affidandolo al personale 118 presente in loco…

… Per la squadra VVF anche altre richieste di soccorso verificatesi per le vie della città di Termoli… per l’aiuto prestato ad un giovane di notevole massa corporea ed una gamba ingessata che non riusciva a rientrare in casa…. ed il principio di incendio di un condizionatore sito all’interno di un noto ristorante cittadino….