Incidente sull’autostrada A1, scontro tra auto e tir: morta una 32enne

Un’automobilista è morta in un incidente stradale sull’autostrada del Sole A1 che ha coinvolto la sua macchina e un tir. Il sinistro risale alla serata di ieri, mercoledì 30 giugno ed è avvenuto nel tratto tra i Comuni di Pontecorvo e Ceprano, in provincia di Frosinone. La vittima è una donna di trentadue anni, per la quale non c’è stato purtroppo nulla da fare per salvarle la vita. Secondo le informazioni apprese erano circa le ore 21 e l’automobilista era alla guida della sua vettura quando, improvvisamente, per cause non note e ancora in corso d’accertamento da parte delle forze dell’ordine, si è scontrata con il tir nel territorio di Castrocielo.

Dalle prime ricostruzioni è emerso che la macchina è finita sotto al mezzo pesante, rimanendo fortemente danneggiata. L’impatto è stato molto violento e non ha lasciato purtroppo scampo alla donna, morta a seguito delle ferite e dei gravi traumi riportati