Incendio boschivo scoppiato nel Comune di Prossedi.

COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI LATINA

Si sono concluse poco prima delle 12 di oggi le operazioni di spegnimento dell’incendio boschivo scoppiato dopo le 20 di ieri sera nel Comune di Prossedi.

Il personale operativo dei Vigili del Fuoco del Comando di Latina è stato impegnato per tutta la notte con la squadra territoriale VVF di Terracina per fronteggiare le fiamme che si erano protratte lungo la strada che sale al centro abitato del paese lepino.

Supportati anche da volontari della Protezione Civile, i VVF, hanno evitato che le fiamme ranggiungessero il paese.

Solo alle prime luci dell’alba si è potuto intervenire con mezzi aerei coordinati da terra da un DOS VVF, un Canadair VF ed un elicottero della Regione Lazio, per il totale spegnimento dell’incendio.

Nonostante l’impegno profuso di uomini e mezzi, le fiamme hanno divorato circa 20ha tra macchia mediterranea e pineta.

Non si registrano persone coinvolte.