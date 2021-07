Diversi interventi per incidenti stradali – incendio di gazebo sul territorio bergamasco

Spread the love



COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI BERGAMO

I Vigili del fuoco del distaccamento di Dalmine e i volontari di Gazzaniga intervengono per un incendio camion all’uscita del casello di Seriate intorno alle 9:30. Nessun ferito, i vvf spente le fiamme hanno messo in sicurezza il mezzo e hanno bonificato l’area compromessa.

I vigili del fuoco del distaccamento volontari di Lovere e L’auto veloce della centrale di Bergamo intervengono per un incidente stradale in via galleria di Lovere intorno alle 19:34, coinvolte 3 autovetture. I VVF hanno liberato da un’autovettura una delle automobiliste e hanno messo in sicurezza la zona compromessa.

I Vigili del fuoco della centrale di Bergamo intervengono per un Incendio gazebo e di una casetta in legno a Bergamo in via Pinamonte da Brembate intorno alle 20:00. Le due strutture incendiate si trovavano all’interno di un giardino privato. I vvf spente le fiamme hanno bonificato l’area compromessa.