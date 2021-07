Incendio palazzo Modena, in fiamme per vendetta: 21 feriti, gli aggressori gravissimi

Spread the love



Modena 23 luglio 2021 – Il bilancio di una notte di violenza e puro terrore in un condominio in via Emilia Ovest, mercoledì, avrebbe potuto essere molto più pesante. Si è sfiorata infatti la strage nella palazzina abitata per lo più da stranieri e situata all’angolo con via San Cataldo, al centro di un devastante incendio divampato poco prima dell’una. I responsabili del rogo sarebbero due tunisini che avrebbero agito spinti dalla volontà di vendicare un amico e che, alla fine, sono gli unici ad essere rimasti gravemene ustionati. E’ stato un terribile boato a svegliare gli inquilini al civico 17/1 dell’edificio, unito all’odore acre del fumo che, in brevissimo tempo, si è sprigionato in tutto il palazzo. Dopo di che le fiamme hanno fatto il resto e la macchina dei soccorsi si è immediatamente messa in moto con i pompieri che, ad uno ad uno, hanno tratto in salvo i residenti.