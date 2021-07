Massachusetts – 12 Vigili del Fuoco ricoverati con ustioni chimiche

Spread the love



FIRERESCUE1.COM –

Dodici vigili del fuoco a Cambridge sono stati ricoverati in ospedale dopo aver subito ustioni chimiche mentre combattevano un incendio in Massachusetts Avenue dovute alla reazione al perossido e all’ammoniaca,

Durante lo spegnimento dell’incendio e l’avvio di un’indagine, i vigili del fuoco hanno rilevato un odore in una stanza vuota. E’ poi stato rilevato che lì venivano conservate le sostanze chimiche. I Vigili del Fuoco portati in ospedale non sono in pericolo di vita.

La polizia di Cambridge e i vigili del fuoco stanno indagando sulle cause dell’incendio.