Novara, violenta lite tra vicini nella notte: accoltellato un uomo

Una violenta lite tra vicini di casa nordafricani è avvenuta questa notte – domenica 1 agosto – attorno alle 4 in via Gniffetti a Novara. Un uomo di 37 anni di origini marocchine è stato accoltellato al collo: soccorso, è in codice giallo, con ferite di media gravità.

L’arma da taglio utilizzata per portare a termine l’aggressione non è stata ancora ritrovata. Il ferito ha lasciato sulle rampe delle scale del palazzo una copiosa scia di sangue per poi essere soccorso dall’equipe del 118 e finire ricoverato in codice giallo di media gravità, all’ospedale Maggiore di Novara. La coltellata che ha raggiunto l’uomo al collo è stata suturata con oltre una decina di punti.