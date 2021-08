Aggiornamento situazione incendi a Catania e provincia

Spread the love



COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI CATANIA

Oggi sono stati effettuati oltre 25 interventi per incendi di vegetazione e sterpaglie. Maggiormente interessati dagli incendi sono stati i territori di Belpasso e Motta S. Anastasia dove oltre le squadre di terra ha operato anche un elicottero della Forestale.

In particolare, i Vigili del Fuoco intervenuti a Motta S. Anastasia, sono riusciti a salvare dalle fiamme un albergo. Nel calatino, interessato anche il territorio di Scordia. 14 sono, invece, gli interventi in attesa di essere espletati.

Le cause non sono sempre evidenti e tangibili, dunque facilmente riconducibili ad un motivo piuttosto che un altro. Comunque, sono in corso di accertamento.

Risulta altresì evidente che i processi di autocombustione, per quanto possibili in natura, sono davvero improbabili anche con situazioni ambientali come quelle di questi giorni.