Video – Salvataggio di alcuni ovini smarriti a 3.000 metri di altezza.

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

L’intervento effettuato stamattina in Val Masino (SO) dai Vigili del fuoco con l’elicottero Drago del reparto volo di Malpensa per recuperare sei pecore, staccatesi dal proprio gregge, che si erano fermate su una sporgenza a strapiombo.

Il Drago 82 ha sbarcato sulla cima del Pizzo dell’oro, in hovering, i due elisoccorritori e due unità SAF che dopo aver raggiunto gli ovini, li hanno spostati, seguendo un canalone della montagna, per farli riunire al gregge.