Coraggio e pensione 13 pompieri premiati, 6 sono della Bassa Valle

Saltata lo scorso anno causa Covid, si è svolta a Valpelline l’assemblea annuale del personale volontario del Corpo valdostano dei Vigili del fuoco, organizzata quest’anno dalla Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin.

Durante l’evento sono stati premiati i tredici volontari che hanno cessato il servizio attivo nel corso del 2020 e coloro che la interromperanno a fine 2021. Tra loro anche sei vigili volontari della Bassa Valle: tra coloro che hanno terminato lo scorso anno figura Massimo Baudin, volontario dal 1988 nel distaccamento di Champorcher; tra coloro che termineranno quest’anno Luigi Joly, del gruppo volontari di Arnad, iscritto al corpo valdostano dal 1981, Celestino Savin, di Champorcher, attuale caposquadra, volontario dal 1988; Mosé Giuseppe Creux, di Fontainemore, volontario dal 1992; Aldo Comé di Gressoney Saint Jean, attivo dal 1996; Lorenzo Nicolino, volontario del distaccamento di Pont Saint Martin, attivo dal 1982. In Valle d’Aosta i vigili del fuoco volontari sono 1.476, suddivisi in 72 distaccamenti, dei quali cinque ad Aosta. Si contano 181 vigili aspiranti (do cui 39 hanno presentato domanda nel corso del 2021), 737 vigili operativi, 148 vigili di supporto, 256 vigili idonei all’incarico di caposquadra (di cui 216 con nomina a caposquadra). Fanno parte del Corpo anche 130 allievi dei gruppi giovanili e 112 vigili onorari. Da gennaio a settembre i Vigili del fuoco volontari sono stati impegnati in 325 interventi sul territorio, confermandosi una risorsa preziosa per gli interventi gestiti in autonomia e in supporto alle squadre della componente professionista. —