Pistoia, presentato il nuovo drone DJI Matrice 300

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Nella giornata dell’11 ottobre si è svolto, presso il Nucleo Regionale della Toscana, il passaggio di macchina al nuovo APR (aeromobile pilotaggio remoto) DJI Matrice 300 RTK, a cui hanno partecipato il personale pilota SAPR dei Comandi di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Siena. Un nuovo drone enterprice con tecnologia di ultima generazione che permetterà di lavorare in maniera sempre più professionale grazie ad un payload unico che concentra in un solo corpo zenmuse H20T, camera ottica grandangolare, camera zoom, termocamera e tele laser. Uno strumento con il quale sarà possibile operare su più fronti , dalla ricerca di persona dispersa, alla fotogrammetria e alla ricostruzione in 3D, alla misurazione con termocamera su incendi con un durata di volo di 45 minuti. Oltre al payload zenmuse H20T è possibile aggiungere altri tipi di sensori e accessori come il LIDAR, che consente di effettuare una ricostruzione della nuvola densa per la creazione di immagini tridimensionali, oppure come l’installazione di un faro led per illuminare la zona, come altri sensori e/o accessori per ogni tipo di specializzazione del corpo. Il passaggio “macchina” si è svolta nella prima parte della giornata in aula dove è stato illustrato attraverso delle slide il manuale d’uso, le novità e le specificità dell’applicazione per la gestione del payload, alcune prove di approntamento e configurazione della macchina come la checklist. Nella seconda parte della giornata si sono effettuate le prove di volo