Niente Recovery Fund alla Polonia finché non rispetta le regole europee: la richiesta di Rutte

Il primo ministro dei Paesi Bassi, Mark Rutte, chiederà all’Unione europea di bloccare i soldi del Recovery Fund destinati alla Polonia. La richiesta va collegata con il recente scontro tra Varsavia e Bruxelles dovuto alla sentenza del Tribunale costituzionale polacco che – di fatto – non riconosce più il primato del diritto Ue su quello nazionale. Una violazione delle regole europee inaccettabile, secondo Rutte, che ha garantito al Parlamento olandese che i soldi europei non andranno alla Polonia finché non verrà risolta la faccenda.