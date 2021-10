Decreto Bollette: le proposte Confindustria a tutela delle imprese

Spread the love



Confindustria è intervenuta a margine del Decreto Bollette (Decreto-Legge 27 settembre 2021, n.130) volto a contenere i rincari per famiglie e imprese a causa degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale: in sede di Audizione presso la X Commissione del Senato, per voce del Delegato del Presidente Bonomi per l’energia, Aurelio Regina, sul sono state illustrate valutazioni e proposte concrete da inserire nel Disegno di Legge di Conversione del Decreto Legge.

In particolare, pur apprezzando l’intervento del Governo, che ha stanziato oltre 3 miliardi per il contenimento della bolletta di famiglie, artigiani e microimprese, ritiene necessario intervenire con misure straordinarie a tutela dei settori produttivi.