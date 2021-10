Incendi a Roma dintorni nella notte

Spread the love



tg24.sky.it – https://tg24.sky.it/roma/2021/10/20/incendio-roma

Fiamme nella notte in un cantiere edile in via Poggio Mirteto, nel quartiere Africano a Roma. L’incendio è divampato in un cantiere di un condominio per cause in corso accertamento ed ha interessato del materiale edilizio che era accatastato. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri della compagnia Parioli. Danneggiate anche tre auto in sosta.

Gli altri incendi nella notte – Sempre nella notte a Ostia è andato a fuoco un cassonetto della raccolta della carta. Intervenuti i carabinieri e i pompieri. Non sarebbero state trovate tracce di liquidi infiammabili o altri inneschi. Mentre ad Anzio in una ditta fornitrice di materiali edili si è sviluppato un incendio. Le fiamme si sono propagate ai materiali accatasti. Lievi danni e annerimento di una parete. A dare l’allarme un vigilante. Da chiarire le cause. Indagano i carabinieri. Infine un ultimo rogo si è sviluppato in due serre di un vivaio in via Anguillarese in zona La Storta, dopo la mezzanotte. Da stabilire le cause. Sul posto i carabinieri della stazione La Storta che indagano.