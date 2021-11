Schianto terribile: pompieri estraggono ragazzo da un cumulo di lamiere

Spread the love



Tragedia sfiorata mercoledì mattina sull’autostrada BreBeMi, tra i caselli di Calcio e Chiari Ovest: un ragazzo di 27 anni, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo della sua vettura e ha finito per schiantarsi contro il guard-rail. L’automobile è andata completamente distrutta: lui è rimasto incastrato nel groviglio di lamiere e liberato grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco.

Salvo per miracolo: nonostante l’impatto, non ha riportato gravi ferite. L’allarme era stato lanciato in codice rosso, poi derubricato in giallo: il giovane è stato soccorso dall’automedica e da un’ambulanza di Rovato Soccorso, che ha poi provveduto al trasporto in ospedale, alla Poliambulanza di Brescia.