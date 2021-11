Finita la caccia al piromane: arrestato un 33enne di Vercelli. Ha appiccato almeno dodici incendi

Spread the love



lastampa.it – urly.it/3gd40

Legna accatastata, cumuli di rifiuti e sterpaglie lungo le strade. Poi le mura di casolari in disuso in periferia. Fino arrivare ad automobili e al telone di un camion. Tutto avvolto dalle fiamme, appiccate di proposito. In diverse occasioni i vigili del fuoco sono dovuti intervenire più volte nella stessa giornata e nello stesso luogo. Le modalità degli incendi e la rapida successione tra uno e l’altro nell’area di Trino hanno fatto da subito scattare il sospetto che la mano dietro ai roghi potesse essere sempre la stessa.

I carabinieri hanno arrestato un trentatreenne di Vercelli: secondo loro è il piromane che da luglio ha cominciato ad appiccare gli incendi.