Udine, scontro fatale in frazione di Codroipo – Il conducente dell’auto è morto sul colpo

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Nel pomeriggio di ieri, intorno alle 18, i Vigili del fuoco del distaccamento volontario di Codroipo sono intervenuti in frazione San Pietro per l’incidente tra un trattore agricolo e un’autovettura. I Vigili del fuoco al loro arrivo hanno trovato il trattore ribaltato in un fosso e l’autovettura in un campo. Purtroppo il conducente dell’auto è morto sul colpo, per lui non c’è stato altro da fare se non estrarlo dalle lamiere contorte del mezzo. Il conducente del trattore, invece, era ferito ed è stato assistito in collaborazione col personale sanitario del 118. I Vigili del fuoco hanno poi messo in sicurezza i veicoli e l’area dell’incidente. Presenti sul posto anche i Carabinieri per quanto di competenza.