Indagato l’ideatore dei cortei di protesta no green pass a Milano, perquisita l’abitazione

rainews.it –

La polizia ha eseguito un decreto di perquisizione delegata dal coordinatore della Sezione distrettuale antiterrorismo della Procura di Milano, Alberto Nobili, nei confronti di un 28enne milanese, indagato per istigazione a delinquere aggravato dal mezzo telematico.

Lo ha riferito in una nota la questura del capoluogo lombardo, spiegando che il giovane, “si è posto dalla scorsa estate, come fondamentale punto di riferimento per i No Vax, ideando e lanciando per la prima volta il corteo da Piazza Fontana il sabato pomeriggio”.

Dall’analisi del telefono dell’uomo ideatore dei cortei la Polizia ha scoperto che l’indagato ha inviato via Telegram dei file contenenti circa mille green pass intestati ad altrettante persone. Il giovane ha ammesso di averli scaricati dalla rete e distribuiti gratuitamente a più utenti possibile.

– See more at: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Green-pass-perquisito-e-indagato-ideatore-dei-cortei-di-protesta-di-Milano-aede06a6-b2cc-42b9-b58d-43ff2705e2c3.html