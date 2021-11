Crolli nel centro storico di Agnone, intervento dei Vigili del fuoco

Spread the love



Crolla il tetto di un’abitazione vecchia e abbandonata, Vigili del fuoco e Comune mettono l’area in sicurezza. E’ successo nella mattinata di ieri nel centro storico di Agnone, precisamente in via Leopardi. Il tetto di una vecchia casa disabitata ha ceduto alle intemperie e al peso degli anni ed è crollato per fortuna all’interno dell’immobile stesso. Sul posto, per quanto di competenza, si sono portati gli operai del Comune i quali hanno richiesto l’intervento dei Vigili del fuoco. Una squadra del locale distaccamento è intervenuta e ha messo in sicurezza l’immobile. La strada comunale nelle immediate vicinanze è stata transennata.