Variante sudafricana Covid: allarme mondiale. Italia vieta l’ingresso da 7 Paesi Africa

Spread the love



quotidianonazionale .net – urly.it/3gnck

Crescono le preoccupazioni nel mondo per la Omicron. Primo caso in Belgio, arriva dall’Egitto. Diversi contagi in Israele: “Siamo in allarme”. Dal Regno Unito: “E’ la più pericolosa emersa finora”. Ecdc: “Trasmissibilità molto elevata, potrebbe indebolire i vaccini”. Task force allo Spallanzani. E la paura affossa le Borse: Milano chiude a -4,6%

Bruxelles, 26 novembre 2021 – La variante sudafricana del Covid – rinominata Omicron – spaventa il mondo. Gli scienziati stanno lavorando per capire le implicazioni, da più parti si invita alla cautela, ma la paura cresce di ora in ora. In Belgio è stato riscontrato un caso: si tratterebbe del primo in Europa. A risultare positiva al test è stata una giovane donna che ha sviluppato i sintomi undici giorni dopo aver viaggiato in Egitto attraverso la Turchia. Non aveva alcun legame con il Sudafrica, né con nessun altro Paese del sud del continente africano. La paziente, scrivono i media belgi, aveva una carica virale elevata al momento della diagnosi. Non era vaccinata, né era stata infettata in passato.