Video – Papa Francesco rientra a Roma, concluso il 35esimo viaggio apostolico

it.euronews.com – urly.it/3gsdm

Ultimo giorno in Grecia per Papa Francesco, che conclude una storica visita di tre giorni caratterizzata dai suoi appelli per una migliore integrazione dei migranti in Europa.

Dopo l’incontro con i giovani in una scuola cattolica, il Papa ha concluso il suo 35esimo viaggio apostolico per rientrare a Roma.

Al campo di Mavrovouni, in riva al mare, tra i prefabbricati bianchi delle Nazioni Unite e transenne improvvisate ma non necessarie, i profughi accolgono composti la benedizione del Pontefice.

Bergoglio ha condannato fermamente lo scarica barile sulle questioni legate ai fenomeni migratori. Un concetto netto e mirato quello espresso dal pontefice che è tornato per la seconda volta in pochi mesi nell’isola di Lesbo per incontrare i rifugiati bloccati nei campi profughi e per ribadire che la costruzione di barriere non è la soluzione al problema.