Consenso informato: non è necessario per rimandare l’intervento

annamaria Villafrate -Per la Cassazione, il consenso informato è necessario se il soggetto deve essere sottoposto a un trattamento sanitario, non quando lo stesso viene rimandato



(www.StudioCataldi.it)Il consenso informato non è necessario se il medico decide di differire un intervento chirurgico perché non lo ritiene necessario. Questo in estrema sintesi quanto precisato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 39084/2021 (sotto allegata).



