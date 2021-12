Auto rimasta bloccata all’interno di un passaggio a livello a Francavilla Fontana, via x Grottaglie

Spread the love



COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI BRINDISI

Un uomo anziano alla guida di un Opel agila è rimasto sui binari mantre le sbarre del passaggio a livello si abbassavano – : Immediatamente la sala operativa ha allertato la Polizia Ferroviaria e i Carabinieri di Francavilla Fontana

Vigili del fuoco del distaccamento di Francavilla Fontana sono intervenuti immediatamente ed hanno provveduto a spostare la vettura all’apertura delle sbarre mentre il treno in arrivo si era fermato – Fortunatamente solo un poco di spavento – Sul posto i carabinieri di Francavilla Fontana







Mentre i Vigili del Fuoco stavano operando sulla ferrovia un tratto più indietro è avvenuto un tamponamento tra due auto – tre persone coinvolte sembra non siano gravi, solo un grande spavento – il traffico stradale scorre a rilento sul posto personale VVF per mettere la zona in sicurezza e forze dell’ordine insieme al 118