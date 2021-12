Duplice incendio di mezzi sul territorio bergamasco

Spread the love



COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI BERGAMO

I Vigili del Fuoco del fuoco del distaccamento di Dalmine intervengono per un incendio furgone in autostrada tratto Trezzo D’Adda intorno alle 16:30. Nessun ferito. I vvf spente le fiamme hanno messo in sicurezza il mezzo e hanno bonificato il tratto di strada compromesso.







I Vigili del fuoco del distaccamento di Dalmine intervengono per un incendio autovettura a seguito di un incidente stradale a Zanica sulla tangenziale Sud intorno alle 21:40 del 14/12/2021. L’autista ha perso il controllo dell’autovettura finendo fuori strada, dopo poco l’auto ha preso fuoco. Nessun ferito. I vvf spente le fiamme hanno bonificato l’area compromessa.