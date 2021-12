Caserta, il Babbo Natale dei Vigili del fuoco porta doni ai bambini dell’ospedale Moscati

Spread the love



CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Nella mattina di ieri, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Aversa hanno consegnato i doni di Natale ai bambini ricoverati nel reparto di pediatria dell’ospedale civile “G. Moscati” per consegnare i doni di Natale ai bambini ricoverati nel reparto di pediatria dell’ospedale. Babbo Natale è sceso dal tetto con l’aiuto di funi, sulle spalle un sacco pieno di doni per portare tanto entusiasmo e gioia tra i piccoli costretti a passare il Natale fuori dalle proprie case. Si è rinnovato così, anche in quest’anno difficile, un gesto di grande affetto portato dai Vigili del fuoco verso i più piccoli, che da sempre sono i loro più forti sostenitori, e reso possibile dalla collaborazione con il prof. Domenico Perri, direttore del reparto di Neonatologia e Pediatria