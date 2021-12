Il Faro in Rete

Spread the love



COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI CATANIA

Nella mattinata di ieri la squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Randazzo del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania, è intervenuta per lo spegnimento di un incendio in un’abitazione in via Saitta, 76 a Randazzo (CT).

L’incendio si è sviluppato in una appartamento sito al primo piano di una palazzina a tre elevazioni, al momento non abitata. Al piano terra si trovava anche una esercizio commerciale.

I Vigili del Fuoco, giunti sul posto hanno provveduto a verificare che non ci fosse nessuno all’interno dell’appartamento, allo spegnimento dell’incendio ed alla messa in sicurezza degli ambienti raggiunti dalle fiamme. Le cause dell’incendio sono verosimilmente accidentali e di probabile origine elettrica.

Sul posto anche i Carabinieri del locale Comando di Stazione.