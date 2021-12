Tragedia in via di Malagrotta, un uomo muore carbonizzato all’interno di un’officina

Spread the love



rainews.it –

Ha provato a scappare dalle fiamme, ma non ce l’ha fatta: è morto intossicato dal monossido di un vasto incendio nella propria abitazione Fernando Salvador, 81 anni, ex insegnante di Sacile. Stava dormendo nella sua stanza ieri notte quando , per cause ancora da accertare, nell’altro vano si sono sprigionate le fiamme.

L’ipotesi più accreditata dai vigili del fuoco è quella di un corto circuito di una presa multipla, anche se non si esclude che sia stata una stufetta elettrica a generare l’incendio. L’uomo, che era autosufficiente ma che aveva leggeri problemi di deambulazione, si è svegliato troppo tardi, quando il fuoco si era già propagato per tutto il resto dell’abitazione, a causa anche di giornali e libri ammassati proprio nella stanza: stordito dal fumo, si è trovato il corridoio invaso dal fumo e ha perso conoscenza senza più riprenderla.