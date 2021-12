Milano, esplosione in un palazzo di Generali: in codice rosso la donna trovata accanto a due taniche

Spread the love



All’alba di ieri l’esplosione in un palazzo di uffici di proprietà di Generali Real Estate in via Benigno Crespi 19, in zona Maciachini, a Milano. Nel rogo è rimasta ferita una donna brasiliana, addetta alle pulizie. Trasportata in codice rosso all’ospedale Niguarda, la quarantatreenne non sarebbe in pericolo di vita e da una prima ricostruzione sembrerebbe aver appiccato il fuoco per motivi sentimentali. L’esplosione, provocata dai vapori della benzina, è sfogata in una fiammata. Arrivati sul posto i vigili del fuoco hanno recuperato due taniche di benzina e individuato l’origine della deflagrazione al piano -1 dell’edificio, che ospita soltanto uffici. Fortunatamente l’edificio era vuoto. Proprio nel locale tecnico è stata ritrovata la donna con ustioni su tutto il corpo. È intervenuto il 118 ed è stato richiesto un trasporto d’urgenza in codice rosso all’ospedale Niguarda. Dai primi accertamenti tutto farebbe pensare all’origine dolosa del gesto, ma la dinamica resta da chiarire.

