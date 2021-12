Naufragio in Libia, 14 migranti morti e 42 dispersi

Spread the love



Adnkronos.com – urly.it/3g_dc

Il ministero dell’Interno libico ha annunciato oggi l’avvenuto ritrovamento di 14 corpi senza vita a seguito del naufragio di un’imbarcazione di migranti al largo delle coste del paese. Altre 4 persone sono state tratte in salvo, secondo quanto reso noto dalle fonti ufficiali. In totale, risultano ancora disperse 42 persone. A bordo dell’imbarcazione viaggiavano 60 migranti. La guardia costiera ha annunciato che sono in corso operazioni di salvataggio per cercare di localizzare i migranti ancora dispersi.