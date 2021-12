Angiari: incendio deposito materiale RAEE

Spread the love



COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI VERONA

Dalle ore 11.30 di oggi, 28 dicembre, i vigili del fuoco scaligeri sono impegnati per incendio sviluppatosi in un azienda di Angiari VR in viale dell’industria. Ad andare a fuoco dei rifiuti di apparecchiature elettroniche (RAEE) stoccate all’interno di uno dei capannoni di proprietà di un azienda che si occupa di riciclaggio dei suddetti materiali. Le operazioni di spegnimento sono in atto e sul posto stanno operando 18 vigili del fuoco, giunti dalla sede di Verona e dai distaccamenti di Legnago e Caldiero con 7 automezzi tra cui un autoscala e 2 autobotti, oltre a un autobotte partita da Vicenza in supporto dei colleghi scaligeri. CSE David D’Aprile Co.Em. CDV – Comunicazione in Emergenza Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Verona