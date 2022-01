Kazakhstan: polizia autorizzata a sparare sulla folla

Spread the love



it.euronews.com –

Il presidente Kassym Jomart Tokayev ha dato ordine di sparare sui rivoltosi. Cosa che peraltro la polizia aveva già fatto nella protesta di mercoledì causando decine di morti tra i manifestanti.

“L’ordine e la legge garantiscono il benessere del nostro paese. E non soltanto nel Kazakhstan ma in tutti i paesi civili. Questo non è un attacco ai diritti civili e alle libertà. Al contrario, come dimostra la tragedia di Almaty e delle altre città kazake è la non osservanza della legge, l’anarchia che porta a una violazione dei diritti umani” ha detto il presidente.

La protesta è stata causata dal raddoppio del prezzo del Gpl, in un paese produttore di idrocarburi. A nulla è valso il tentativo successivo di calmierare i prezzi.