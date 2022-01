Frontone, telecabine bloccate per 30 minuti: intervengono i Vigili del fuoco

Spread the love



I Vigili del fuoco sono intervenuti nel pomeriggio di ieri in località Strada del Caprile, nel comune di Frontone (PU), per portare assistenza delle persone che a causa dell’interruzione del servizio di trasporto della telecabina sono rimasti bloccati a bordo delle cabine stesse lungo l’impianto di risalita mentre altre 200 persone circa sono rimaste bloccate in attesa di poter tornare alla stazione di partenza. La squadra di Cagli si è portata sul posto per poter prestare soccorso alle persone che si trovavano in difficoltà. Nel frattempo il personale tecnico addetto alla manutenzione dell’impianto ha provveduto a rimettere in funzione il sistema e gli sciatori sono così potuti ritornare alla stazione di partenza. L’interruzione è durata circa 30 minuti. Terminato il rientro dell’ultimo avventore la squadra ha verificato la messa in sicurezza dell’impianto. Non si segnalano danni a persone.