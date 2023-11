Regione Lazio, protagonista il talento e l’innovazione con Startupper School Academy 2023-24

Spread the love

La Regione Lazio lancia una nuova edizione di “Startupper School Academy” che promuove il talento, l’innovazione, l’imprenditorialità e la creatività nelle scuole del Lazio.

L’iniziativa, inserita nei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO), prevede l’avvio del percorso formativo “Startupper Tra i banchi di Scuola”, il cui obiettivo è coinvolgere gli studenti in attività di progettazione e prototipazione in un’ottica imprenditoriale, con focus su ambiente, energia, digitale, cultura e turismo, salute, benessere e inclusione sociale.

Docenti, studenti e studentesse delle classi III, IV e V degli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore del Lazio saranno coinvolti in un percorso formativo interattivo e stimolante, supportati dai tutor degli Spazi Attivi di Lazio Innova. Anche quest’anno, a supporto del programma, un ruolo molto importante sarà svolto dal FabLab Lazio, i laboratori digitali regionali dotati di attrezzature e tecnologie all’avanguardia per la realizzazione pratica dei prototipi.

lazioinnova.it