Il DNA si mette in mostra: biologia e Pop art al Cibio di Trento

Il 25 aprile 1953 veniva pubblicato su Nature l’articolo che avrebbe cambiato per sempre la storia della biologia. Tassello dopo tassello, si è compreso come il DNA contenga le informazioni genetiche responsabili della trasmissione dei caratteri ereditari e del corretto funzionamento di tutti gli organismi.

A 70 anni dalla scoperta della famosa struttura a doppia elica, sono ancora molte le sfide che si trova ad affrontare la genetica: comprendere i meccanismi di funzionamento di base del DNA è la chiave per comprendere molte malattie genetiche ereditarie ma consente anche di poter concepire possibili nuovi trattamenti terapeutici.

L’Università di Trento con il Dipartimento Cibio, da tempo impegnato nello studio della genomica, promuove per ricordare questo anniversario una mostra-evento, per raccontare l’importanza del DNA attraverso diversi linguaggi. Anche quello artistico grazie alle tavole dell’artista Fulvio Bernardini, in arte Fulber.

In mostra al Polo Ferrari di Povo sino al 31 dicembre sono vere e proprie trasposizioni grafiche di questo momento epocale della storia della biologia. Un fumetto, i cui protagonisti Gary e Spike spiegano i passaggi principali della ricerca. E quattro tavole artistiche che con il linguaggio colorato della pop art illustrano la complessità della struttura del DNA, le informazioni che esso custodisce, le prospettive future degli studi sulla genetica.

