Tre milioni di incidenti domestici. L’urgenza sociale di prevenire il pericolo in casa

Boom di incidenti nei cantieri, sulle strade, ma anche tra le mura domestiche. L’errata percezione di un pericolo porta a sottovalutare l’impatto sociale degli incidenti in casa. 600 mila casalinghe sono coinvolte in una vera e propria emergenza ignorata.

Oltre tre milioni di incidenti domestici, al via campagna di prevenzione dell’Inail. Federica Rossi Gasparrini presiede il comitato amministratore del Fondo autonomo speciale. Per l’assicurazione contro gli infortuni domestici. E sostiene: “Bisogna fare ancora molto. Perché la cura della casa e dei propri familiari sia considerata un’attività al pari di quelle svolte in altri ambiti lavorativi. Dando forza alla legge 493 del 1999.

Che riconosce il valore sociale, ma anche economico, del lavoro svolto da casalinghe e casalinghi. E’ necessaria la tutela della salute e sicurezza di queste lavoratrici e di questi lavoratori. Che operano in solitudine. E svolgono un ruolo fondamentale. Perciò “campagne come quella realizzata dall’Inail su proposta del Comitato sono utili. Per informare sulla prevenzione dei rischi. E far conoscere le tutele offerte dall’ assicurazione obbligatoria”, puntualizza Federica Rossi Gasparrini.