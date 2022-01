Morterone: recuperato dai vigili del fuoco il corpo di Lello Cirone, l’auto volata in un dirupo profondo 200 metri

Spread the love



leccoonline.com – urly.it/3h8-5

Sono servite quattro ore di lavoro e l’intervento di più squadre, supportate dall’elicottero Drago 82 fatto levare in volo da Malpensa, per il recupero di Raffaele Cirone, il 56enne di Argera, nel varesotto, trovato cadavere nell’abitacolo della sua Nissan Juke di colore scuro, volata in un dirupo dalla strada provinciale che da Ballabio si inerpica verso Morterone.

La tragica scoperta risale al primo pomeriggio di ieri. Ma l’uomo mancava da casa almeno dal 4 gennaio. L’ultimo contatto con i famigliari – un fratello residente a Legnano – risale al pomeriggio del 3. Il giorno successivo alcuni conoscenti parrebbero averlo visto uscire di casa attorno alle 8 del mattino. Sicuramente non vi ha più fatto ritorno. La sua vettura giaceva circa 200 metri sotto la sede stradale. Ieri a notarla sono stati alcuni parenti, impegnati personalmente nelle ricerche in una zona conosciuta dal Lello, come Cirone era chiamato.