LETTERA APERTA UILPA

Egregio Comandante, malgrado la sua totale disponibilità ad affrontare le problematiche in continua evoluzione, siamo seriamente preoccupati per la gestione del servizio di soccorso tecnico urgente nel distaccamento dei Vigili del Fuoco di Lampedusa e la salute dei lavoratori, le ultime vicende che hanno riscontrato soggetti Covid si è dovuto mettere in quarantena

un intero turno(A) di servizio , non ultimi i casi odierni di altri due positivi isolati in due alloggi all’interno del distaccamento aeroportuale dell’isola.

Con più note non ultima la nota prot.05/2022 del 05.01.2022 si chiedeva una serie di atti che consentissero di defluire e diminuire i numeri e le presenza del personale al distaccamento di Lampedusa.

Pur con numeri strettissimi è risaputo che il personale residente sta garantendo sia il servizio antincendio aeroportuale, che terrestre che i servizio di vigilanza all’hot spot dell’isola. Con la presente si ribadiscono le richieste formulate con la nota prot. 05.2022 del 05.01.2022 nonché, a tutela dei lavoratori, il blocco momentaneo dei pernotti del personale non domiciliato libero dal servizio, che alloggia in caserma per effettuare i servizi dell’hot spot.

Chiede inoltre l’immediato trasferimento sull’isola delle unità residenti che sono in servizio fuori l’isola in altri Comandi e, misure alternative che portino il personale non residente a non alloggiare in caserma. Chiede inoltre l’invio a Lampedusa di tre container idonei da destinare ad unità abitative al fine di ricoverare ulteriore personale infetto da COVID.

Il SEGRETARIO PROVINCIALE UIL PA VVF AGRIGENTO

( CR Antonio Di Malta )

FIRMA DIGITALE AI SENSI DI LEGGE