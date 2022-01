Video – Esplosione nella capitale greca danneggia edifici

Spread the love



stampa estera

ATENE, 26 gen. (Reuters) – Una persona è rimasta ferita e diversi edifici sono stati gravemente danneggiati da un’esplosione ad Atene che ha provocato un incendio e ha distrutto le facciate degli edifici lungo una strada principale del centro città.

Tre persone sono rimaste ferite nell’esplosione . Un uomo di 77 anni è stato portato in ospedale con ustioni. Gli altri due sono stati curati per inalazione di fumo. Non è stato immediatamente chiaro cosa abbia innescato l’esplosione o l’incendio.

L’esplosione ha rotto le finestre e distrutto le facciate di edifici e negozi lungo l’arteria stradale di Syngrou Avenue, che collega il centro della capitale greca alla periferia meridionale, danneggiando edifici fino a 200 metri di distanza.