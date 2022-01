Video – Fiamme sull’autostrada dei parchi – bombola di acetilene in fiamme su un autocarro

Spread the love



CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Con sei automezzi antincendio quindici Vigili del fuoco, provenienti dai comandi de L’Aquila e Pescara, hanno operato stamattina a Bussi sul Tirino (PE), sulla A25, per una bombola di acetilene in fiamme su un autocarro appartenente a una squadra di operai impegnati in lavori di manutenzione: nessuna persona è rimasta coinvolta, ripristinata la sicurezza sul tratto stradale.