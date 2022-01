Nuoro, i Vigili del fuoco in azione in due interventi

Spread the love



CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Intorno alle 21 del 26 gennaio, i Vigili del fuoco del distaccamento di Lanusei sono intervenuti per un incidente stradale sulla vecchia statale direzione Tertenia. Una macchina, guidata da un uomo di 52 anni, è uscita di strada urtando violentemente le barriere stradali. La squadra giunta sul posto in collaborazione con il personale del 118 ha soccorso l’uomo, successivamente trasportato in codice rosso all’ospedale di Lanusei. Presenti anche i Carabinieri della compagnia di Jerzu.

Poco dopo, alle 24, su richiesta del commissariato della Polizia di Stato di Siniscola, la squadra dei Vigili del Fuoco del locale distaccamento è intervenuta per l’incendio di un’autovettura in piazza don Migliorisi. L’incendio, di chiara origine dolosa, ha interessato la parte anteriore dell auto. Sul posto presente personale del locale commissariato per i rilievi di competenza.