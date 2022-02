Interventi sul territorio comasco

Spread the love



COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI COMO

Intervento di soccorso tecnico urgente alle or 6 circa in Lipomo – Via Cantaluppi per incidente stradale – la persona è stata estratta dall’abitacolo ed affidata agli operatori del 118

30/1 – I Vigili del Fuoco del distaccamento del cento valle sono intervenuti alle 16 nel comune di Ponna Località Boffalora – per recuperare i due occupanti di un’autovettura finita in un burrone nel fare manovra . fortunatamente non ci sono stati feriti.

Grande mobilitazione dalle 14 per incendio in Canzo sul monte Carnizzolo dove hanno operato squadre di Erba, appiano Gentile e Canzo oltre le squadre antincendi boschivi di volontari e elicotteri AIB e Canadair.