Agguato di camorra a Napoli: due morti al rione Don Guanella, uno era il fratello di un pentito

Spread the love



Due persone sono state uccise a colpi di arma da fuoco intorno alle 16:15 di oggi tra i quartieri di Miano e Scampia, periferia nord di Napoli. Si sarebbe trattato, in base alle prime risultanze, di un agguato di camorra; le vittime sono state identificate come Giuseppe Di Napoli e Pasquale Torre, entrambi napoletani, rispettivamente di 35 e 45 anni. Il raid nel parco dei Colombi, all’interno del rione Don Guanella. Sul posto la Polizia di Stato. Una delle vittime è il fratello di Mariano Torre, pentito del clan Lo Russo le cui dichiarazioni sono state fondamentali per identificare il commando che uccise per errore Genny Cesarano alla Sanità.

continua su: https://www.fanpage.it/napoli/agguato-di-camorra-a-scampia-due-morti-nel-rione-don-guanella/

https://www.fanpage.it/