Difesa: Il ministro Lorenzo Guerini “L’accordo militare con l’Etiopia è sospeso”

Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, al deflagrare del conflitto, ha dato parere negativo alle richieste di autorizzazione pervenute all’Autorità Nazionale Uama – Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento – riguardanti l’esportazione di qualsiasi armamento o materiale “dual use” verso l’Etiopia, non potendo escludere il rischio di un impiego nel contesto delle ostilità in corso».

Dunque Roma ha interrotto la cooperazione militare con Addis Abeba e ha anche bloccato il commercio di armi nel Paese sconvolto da una sanguinosa guerra civile che in un anno e tre mesi ha fatto decine se non centinaia di migliaia di vittime. A puntare i fari sull’accordo militare italo-etiope era stato /Panorama/ il 22 settembre scorso. Con un articolo intitolato /I tigrini italiani: «Finanziamenti e accordo militare fra Roma e Addis Abeba», aveva denunciato le relazioni pericolose fra il governo italiano e quello etiope.